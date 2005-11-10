Venezia-Udinese, vietata la trasferta ai residenti in Friuli-Venezia Giulia
Daniele Najjar
L'Udinese si appresta ad affrontare la delicata sfida contro la Roma, ma arriva una cattiva notizia per la squadra di Kosta Runjaic in vista della successiva trasferta di Venezia, in programma venerdì 6 novembre alle 20.45, allo stadio Penzo. I tifosi dell'Udinese residenti in Friuli-Venezia Giulia infatti non potranno essere presenti allo stadio arancioneroverde.
L'anno scorso gli incidenti in treno
Il prefetto della città lagunare, Darco Pellos, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori residenti nella regione per il mattch valido per l'11ª giornata di serie A.
La misura fa seguito all'assalto al treno dei tifosi friulani avvenuto alla stazione di Basiliano al termine di Udinese-Venezia del febbraio 2025, come spiega Udine Today. In quell'occasione, con il supporto di alcuni tifosi gemellati del Salisburgo, vennero aggrediti i viaggiatori del convoglio reduci dalla partita del Friuli e arrestate otto persone.