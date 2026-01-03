Live TMW Como, Kempf: "Oggi 3 punti e altro clean sheet. Competizione? Rende più forte il gruppo"

Marc-Oliver Kempf, difensore del Como, si è presentato in conferenza stampa in seguito alla vittoria per 1-0 contro l'Udinese per rispondere alle domande dei giornalisti presenti: "Ho avuto un problema alla caviglia che ha richiesto più del previsto, ho giocato bene oggi e contro la Roma dall'inizio. Oggi prendiamo tre punti dopo una partita complicata, come abbiamo visto all'inizio del secondo tempo. Siamo rimasti uniti e abbiamo ottenuto i tre punti".

Come giudichi il campionato del Como? E i clean sheet?

"Miglioriamo la classifica, ma adesso avremo tre partite ogni tre giorni e vedremo cosa si può fare. Comunque penso che la squadra ne sia felice (dei clean sheet, ndr), continuiamo a migliorare ed è importante per i difensori. E oggi otteniamo tre punti con un gol e senza prenderne".

TMW - Come vivi la competizione con Diego Carlos e Ramon? È anche per questo che siete migliorati in difesa?

"Penso sia un bene per tutti, ti spinge a dare il meglio. Ci spingiamo l'un l'altro, anche quando non giochiamo. Ma è buono avere una buona relazione e un buon rapporto con tutti anche quando non si gioca. Rende il gruppo più forte. È un bene per tutti".

Come affronti le partite in Italia rispetto alla Germania?

"In Germania le partite sono molto più fisiche, non magari come altre squadre che hanno giocatori dinamici e veloci. Come Dybala nella Roma. Oggi mi sono trovato a mio agio".

