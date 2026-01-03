Como, Kempf: "Riesco a sfidare chiunque. Tanti gol dalla difesa? È una mia richiesta al mister"
Il difensore del Como, Marc-Oliver Kempf, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara con l'Udinese. Di seguito le sue parole.
Come si difende così bene?
"Linea difensiva molto alta, cercando di ottenere in riaggressione la palla e tenendo fuori gli attaccanti dalla propria area".
In cosa devi ancora migliorare?
"In difesa hanno aiutato tanto. Io non sono né il più alto né il più basso per cui riesco a sfidare chiunque".
Sono casuali i così tanti gol arrivati dalla difesa?
"E' stata una richiesta mia al mister sul fatto che i difensori possano segnare di più. Togliendo pressione ai difensori, questi possono arrivare a segnare".
