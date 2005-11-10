Como, Nico Paz: "Ho fatto bene a restare a Como, sono molto felice di giocare per questi colori"
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Marta Bonfiglio
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ieri alle 23:33Serie A
autore Marta Bonfiglio
24.11.2026 23:33Serie A
Basta il gol di Milla per far volare il Como. Ora la squadra di Fabregas è momentaneamente terza nella classifica del girone unico di Champions.
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A Sky Sport ha parlato il fantasista del Como Nico Paz dopo la vittoria per 1-0 contro l'AEK Atene. Le sue parole: " Siamo molto felici perché questo era l'obiettivo. Adesso dobbiamo andare avanti".
Ci racconti il tuo momento e tutto quello che ti sta succedendo?
"Sono molto felice, le cose stanno andando bene e io sto lavorando bene sia in nazionale sia nel club. Sto crescendo tanto come tutti quanti. Voglio migliorare".
Quando si pensa al Como si pensa a te. Quanto ti ha fatto crescere la fiducia di Fabregas?
"Ho preso più responsabilità quest'anno. Lo staff mi ha dato fiducia per fare il mio gioco e io sono felice. Quest'anno ho fatto bene a rimanere qua, sono molto felice di giocare per questi colori".
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