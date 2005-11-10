Champions League, 5ª giornata: tutti i risultati della serata. Cinquina in rimonta del Real
Luca Bargellini
Si chiude la prima delle due serate di Champions League dedicate ai match della 5ª giornata della 'League Phase'. Per quanto riguarda i match delle 21, al di là dei match delle due italiane, spicca la vittoria in rimonta il Real Madrid di José Mourinho per 5-1 sul PSV andato in vantaggio con il gol dell'ex Inter Ivan Perisic. Successi interni per il Lipsia sul Lens, mentre in esterna portano a casa i tre punti il Porto sul campo del Feyenoord e il Betis in casa dello Slovan Bratislava. Finisce, infine, 1-1 il match fra Arsenal e Borussia Dortmund. Di seguito il quadro completo dei risultati, il resto del programma della giornata e la classifica aggiornata della competizione:
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Bodo/Glimt-LASK 1-0
90+2' Helmersen
Galatasaray-Aston Villa 1-0
77' Gul
Arsenal-Borussia Dortmund 1-1
10' Gyokeres (A), 55' Beier (BD)
Como-AEK 1-0
57' Milla
Feyenoord-Porto 0-1
2' aut. Targhalline
Manchester City-Napoli 2-2
55' Hujlund (N), 67' Bouaddi (MC), 76' Lang (N), 86' Cherki (MC)
RB Lipsia-Lens 3-1
6' Raum (RBL), 9' e 90+4' Nusa (RBL), 58' Udol (L)
Real Madrid-PSV 5-1
32' rig. Perisic (P), 50' Valverde (RM), 60' Bellingham (RM), 64' e 84' Mbappe (RM), 87' Vinicius Jr. (RM)
Slovan Bratislava-Betis 0-2
43' e 57' Hernandez
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United
CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA
1. Real Madrid – 15 (differenza reti +10)
2. PSG* – 12 (+15)
3. Como – 12 (+14)
4. Betis – 12 (+4)
5. Arsenal – 11 (+5)
6. Manchester City – 10 (+5)
7. Dortmund – 10 (+2)
8. Barcellona* – 9 (+8)
9. Aston Villa – 9 (+5)
10. Liverpool* – 9 (+4)
11. Club Brugge* – 9 (+4)
12. Sporting* – 9 (+4)
13. Galatasaray – 9 (0)
14. Bayern* – 8 (+7)
15. Stoccarda* – 7 (+3)
16. Bodo/Glimt – 7 (-4)
17. Inter* – 6 (+2)
18. LASK – 6 (0)
19. Manchester Utd* – 6 (0)
20. FC Porto – 6 (0)
21. RB Lipsia – 6 (-4)
22. Fenerbahce* – 5 (-5)
23. Roma* – 4 (+2)
24. Shakhtar* – 4 (0)
25. Viking* – 4 (-1)
26. Atl. Madrid* – 4 (-1)
27. Napoli – 4 (-5)
28. PSV – 4 (-5)
29. Villarreal* – 3 (-6)
30. Sabah FC* – 3 (-6)
31. AEK – 3 (-7)
32. Feyenoord – 3 (-8)
33. Lens – 3 (-14)
34. Slavia Praga* – 1 (-4)
35. Lilla* – 1 (-6)
36. Slovan Bratislava – 0 (-18)
*Una partita in meno