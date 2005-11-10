Il direttore sportivo dell'Empoli Fabio Artico è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Benevento. Ecco le sue parole, a riportarle è Empolichannel.it:

"È una partita difficile da commentare. Chiedo scusa ai nostri tifosi, il mio primo pensiero va a loro. Come responsabile dell’area tecnica mi sento di chiedere scusa per una prestazione indecorosa. Adesso c’è soltanto da reagire, molto velocemente. Da domani mattina ognuno dovrà fare un’analisi di autocoscienza. Quando si fanno gare del genere tutti hanno una responsabilità. Ci sarà da pensare e da riflettere perché sabato ci sarà una partita contro il Verona. Con l’aiuto di tutti bisogna uscirne fuori. È difficile richiamare i tifosi dopo prestazioni del genere. Più che mai in questo momento abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Viviamo tutti quanti un grande momento di difficoltà”