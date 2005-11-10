Serie C, gli arbitri della 16ª giornata: Renzi per Perugia-Livorno, Silvestri a Salerno
Tommaso Maschio
L’AIA ha comunicato sui propri canali ufficiali le designazioni arbitrali della sedicesima giornata di Serie C. Di seguito tutte le quaterne, oltre all’operatore FVS, delle sfide nei tre gironi:
GIRONE A
ALBINOLEFFE - TREVISO
Arbitro: Riccardo Dasso (Genova)
Assistente 1: Tommaso Mambelli (Cesena)
Assistente 2: Paolo Camilli (Roma 1)
IV Ufficiale: Francesco Aloise (Voghera)
Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti (Milano)
ARZIGNANO VALCHIAMPO - TRENTO
Arbitro: Davide Gandino (Alessandria)
Assistente 1: Massimiliano Cirillo (Roma 1)
Assistente 2: Alessandro Ceci (Frosinone)
IV Ufficiale: Michele Maccorin (Pordenone)
Operatore FVS: Alberto Callovi (San Donà di Piave)
CARPI - LECCO
Arbitro: Simone Gavini (Aprilia)
Assistente 1: Giuseppe Fanara (Cosenza)
Assistente 2: Angelo Calce (Cassino)
IV Ufficiale: Marco Zini (Udine)
Operatore FVS: Marco Roncari (Vicenza)
CITTADELLA - PRO VERCELLI
Arbitro: Andrea Palmieri (Brindisi)
Assistente 1: Paolo Di Carlo (Pescara)
Assistente 2: Laura Gasparini (Macerata)
IV Ufficiale: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)
Operatore FVS: Davide Fenzi (Treviso)
JUVENTUS NEXT GEN - DOLOMITI BELLUNESI
Arbitro: Alessandro Colelli (Ostia Lido)
Assistente 1: Ahmed Maher Said I. Eltantawy (Chiari)
Assistente 2: Giovanni Di Meglio (Napoli)
IV Ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo)
Operatore FVS: Andrea Manzini (Voghera)
LUMEZZANE - DESENZANO
Arbitro: Bruno Tierno (Sala Consilina)
Assistente 1: Gabriele Elisino (Ostia Lido)
Assistente 2: Nirintsalama T. Andriambelo (Roma 1)
IV Ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio)
Operatore FVS: Manuel Cavalli (Bergamo)
NOVARA - ALCIONE MILANO
Arbitro: Andrea Zoppi (Firenze)
Assistente 1: Mario Scala (Castellammare di Stabia)
Assistente 2: Giuseppe Romaniello (Napoli)
IV Ufficiale: Gabriele Restaldo (Ivrea)
Operatore FVS: Paolo Cufari (Torino)
OSPITALETTO - UNION BRESCIA
Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)
Assistente 1: Paolo Cozzuto (Formia)
Assistente 2: Daljit Singh (Macerata)
IV Ufficiale: Francesco Zago (Conegliano)
Operatore FVS: Ionut Eusebiu Nechita (Lecco)
PERGOLETTESE - GIANA ERMINIO
Arbitro: Matteo Cavacini (Lanciano)
Assistente 1: Ledjan Skura (Jesi)
Assistente 2: Alessandro Pascoli (Macerata)
IV Ufficiale: David Kovacevic (Arco Riva)
Operatore FVS: Veronica Martinelli (Seregno)
RENATE - FOLGORE CARATESE
Arbitro: Alessandro Pizzi (Bergamo)
Assistente 1: Ilario Montanelli (Lecco)
Assistente 2: Abibakr Darwish (Milano)
IV Ufficiale: Federico Tassano (Chiavari)
Operatore FVS: Salvatore Nicosia (Saronno)
GIRONE B
ATALANTA U23 - FORLI'
Arbitro: Andrea Mazzer (Conegliano)
Assistente 1: Paolo Fumagallo (Novara)
Assistente 2: Andrea Mongelli (Chieti)
IV Ufficiale: Alessio Vincenzi (Bologna)
Operatore FVS: Luca Bernasso (Milano)
GUBBIO - VADO
Arbitro: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)
Assistente 1: Giovanni Battista Citarda (Palermo)
Assistente 2: Dario Testai (Catania)
IV Ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2)
Operatore FVS: Gregorio Maria Galieni (Ascoli Piceno)
GUIDONIA MONTECELIO - CAMPOBASSO
Arbitro: Giovanni Castellano (Nichelino)
Assistente 1: Filippo Balducci (Empoli)
Assistente 2: Matteo Bertelli (Prato)
IV Ufficiale: Andrea Giordani (Aprilia)
Operatore FVS: Valerio Brizzi (Aprilia)
LATINA - GROSSETO
Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro (Catania)
Assistente 1: Matteo Di Berardino (Teramo)
Assistente 2: Steven La Regina (Battipaglia)
IV Ufficiale: Gennaro Decimo (Napoli)
Operatore FVS: Davide Fabrizi (Frosinone)
PERUGIA - LIVORNO
Arbitro: Gianluca Renzi (Pesaro)
Assistente 1: Marco Munitello (Gradisca d'Isonzo)
Assistente 2: Tommaso Tagliafierro (Caserta)
IV Ufficiale: Matteo Dini (Città di Castello)
Operatore FVS: Massimiliano Starnini (Viterbo)
PESCARA - PIANESE
Arbitro: Lucio Felice Angelillo (Nola)
Assistente 1: Davide Fedele (Lecce)
Assistente 2: Angelo Tomasi (Lecce)
IV Ufficiale: Cataldo Zito (Rossano)
Operatore FVS: Leonardo Rossini (Genova)
RAVENNA - TORRES
Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata)
Assistente 1: Umberto Galasso (Torino)
Assistente 2: Mattia Morotti (Bergamo)
IV Ufficiale: Mario Picardi (Viareggio)
Operatore FVS: Alfonsorocco Rosania (Finale Emilia)
REGGIANA - OSTIAMARE
Arbitro: Davide Cerea (Bergamo)
Assistente 1: Domenico Lombardi (Chieti)
Assistente 2: Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure)
IV Ufficiale: Cosimo Papi (Prato)
Operatore FVS: Gianluca Scardovi (Imola)
SPEZIA - PINETO
Arbitro: Maksym Frasynyak (Gallarate)
Assistente 1: Andrea Rizzello (Casarano)
Assistente 2: Fabio Cattaneo (Monza)
IV Ufficiale: Lorenzo Massari (Torino)
Operatore FVS: Roberto Palermo (Pisa)
VIS PESARO - SAMBENEDETTESE
Arbitro: Simone Gauzolino (Torino)
Assistente 1: Roberto Meraviglia (Pistoia)
Assistente 2: Gianmarco Macripo (Siena)
IV Ufficiale: Erminio Cerbasi (Arezzo)
Operatore FVS: Ludovico Esposito (Pescara)
GIRONE C
BARI - SAVOIA
Arbitro: Leonardo Leorsini (Terni)
Assistente 1: Cosimo De Tommaso (Voghera)
Assistente 2: Kevin Turra (Milano)
IV Ufficiale: Alessandro Recchia (Brindisi)
Operatore FVS: Giovanni Francesco Massari (Molfetta)
BARLETTA - INTER U23
Arbitro: Stefano Striamo (Salerno)
Assistente 1: Filippo Pignatelli (Viareggio)
Assistente 2: Sebastian Petrov (Roma 1)
IV Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli)
Operatore FVS: Vincenzo Andreano (Foggia)
CASARANO - CATANIA
Arbitro: Edoardo Gianquinto (Parma)
Assistente 1: Cristian Robilotta (Sala Consilina)
Assistente 2: Thomas Storgato (Castelfranco Veneto)
IV Ufficiale: Bruno Spina (Barletta)
Operatore FVS: Daniele De Chirico (Molfetta)
CAVESE - SCAFATESE
Arbitro: Davide Galiffi (Alghero)
Assistente 1: Mateo Sadikaj (Mestre)
Assistente 2: Luca Capriuolo (Bari)
IV Ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce)
Operatore FVS: Alessandro Marchese (Napoli)
CROTONE - PICERNO
Arbitro: Filippo Colaninno (Nola)
Assistente 1: Giuseppe Minutoli (Messina)
Assistente 2: Nicola Monaco (Sala Consilina)
IV Ufficiale: Gerardo Simone Caruso (Viterbo)
Operatore FVS: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)
FOGGIA - CASERTANA
Arbitro: Fabrizio Ramondino (Palermo)
Assistente 1: Usman Ghani Arshad (Bergamo)
Assistente 2: Michele Nappi (Latina)
IV Ufficiale: Dario Acquafredda (Molfetta)
Operatore FVS: Fabio Cantatore (Molfetta)
GIUGLIANO - ALTAMURA
Arbitro: Nicolò Dorillo (Torino)
Assistente 1: Simone Giuseppe Chimento (Saronno)
Assistente 2: Andrea Galluzzo (Locri)
IV Ufficiale: Simone Palmieri (Avellino)
Operatore FVS: Diego Spatrisano (Caserta)
POTENZA - AUDACE CERIGNOLA
Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)
Assistente 1: Alessandro Cassano (Saronno)
Assistente 2: Mattia Bettani (Treviglio)
IV Ufficiale: Giosuè Ambrosino (Torre del Greco)
Operatore FVS: Luigi Ferraro (Frattamaggiore)
SALERNITANA - MONOPOLI
Arbitro: Alessandro Silvestri (Roma 1)
Assistente 1: Emanuele Bracaccini (Macerata)
Assistente 2: Gian Marco Cardinali (Perugia)
IV Ufficiale: Carlo Esposito (Napoli)
Operatore FVS: Luca Chianese (Napoli)
SORRENTO - COSENZA
Arbitro: Juri Gallorini (Arezzo)
Assistente 1: Antonio Alessandrino (Bari)
Assistente 2: Alessia Cerrato (San Donà di Piave)
IV Ufficiale: Gabriele Sciolti (Lecce)
Operatore FVS: Pierpaolo Vitale (Salerno)