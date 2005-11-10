Una serata speciale per Kevin De Bruyne, tornato per la prima volta da avversario all'Etihad Stadium. Al 75' della sfida tra Manchester City e Napoli, quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo con Frank Anguissa, il pubblico inglese si è alzato in piedi per tributare una standing ovation al grande ex. Al momento del cambio c'è stato anche un abbraccio tra il centrocampista belga e l'allenatore azzurro. Un gesto che assume un significato particolare alla luce delle indiscrezioni delle ultime settimane su un possibile addio a gennaio.

Allegri allontana le voci di un addio a gennaio

Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha speso parole d'elogio per il belga: “Purtroppo l'età passa e la vita va avanti. Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri”. Interpellato sulla possibilità di convincerlo a restare fino al termine della stagione, il tecnico ha aggiunto: “Ne parlerà con la società. Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno”.

La posizione del Napoli nelle parole di Manna

Già nel prepartita il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna aveva cercato di ridimensionare le indiscrezioni sul futuro dell'ex Manchester City: “Kevin è un nostro calciatore e sotto contratto fino a fine stagione più opzione. Il mercato si fa tutto l'anno, basta una dichiarazione per fomentare”. La volontà del club, dunque, è quella di mantenere l'attenzione sugli impegni della squadra, senza alimentare ulteriormente le discussioni di mercato.