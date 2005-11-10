La notte di De Bruyne: dall'ovazione all'abbraccio con Allegri. Che lo toglie dal mercatoTMW
Pierpaolo Matrone
Una serata speciale per Kevin De Bruyne, tornato per la prima volta da avversario all'Etihad Stadium. Al 75' della sfida tra Manchester City e Napoli, quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo con Frank Anguissa, il pubblico inglese si è alzato in piedi per tributare una standing ovation al grande ex. Al momento del cambio c'è stato anche un abbraccio tra il centrocampista belga e l'allenatore azzurro. Un gesto che assume un significato particolare alla luce delle indiscrezioni delle ultime settimane su un possibile addio a gennaio.
Allegri allontana le voci di un addio a gennaio
Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha speso parole d'elogio per il belga: “Purtroppo l'età passa e la vita va avanti. Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri”. Interpellato sulla possibilità di convincerlo a restare fino al termine della stagione, il tecnico ha aggiunto: “Ne parlerà con la società. Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno”.
La posizione del Napoli nelle parole di Manna
Già nel prepartita il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna aveva cercato di ridimensionare le indiscrezioni sul futuro dell'ex Manchester City: “Kevin è un nostro calciatore e sotto contratto fino a fine stagione più opzione. Il mercato si fa tutto l'anno, basta una dichiarazione per fomentare”. La volontà del club, dunque, è quella di mantenere l'attenzione sugli impegni della squadra, senza alimentare ulteriormente le discussioni di mercato.