Da possibile partente a pilastro della Lazio di Gennaro Gattuso. Kenneth Taylor si è preso il centrocampo biancoceleste, impreziosendo le proprie prestazioni con giocate di grande qualità, come lo splendido colpo di tacco contro il Lecce che ha evocato il paragone con Rui Costa. L'interesse della Juventus e di alcune società di Premier League non sembra però destinato a turbare l'olandese, che ha chiarito le proprie intenzioni, come riportato da Il Messaggero: “È tutto vero, i miei agenti mi hanno informato. Ma ho già detto che a gennaio non ci penso proprio ad andare via. Voglio restare qui e aiutare la Lazio a tornare in Champions”.

La Lazio vuole blindare Taylor: possibile adeguamento dell'ingaggio

In estate potrebbero non bastare neanche 40 milioni di euro per convincere Lotito e Fabiani a trattare con Juventus, Brentford e Bournemouth. La società biancoceleste, dopo aver affrontato la questione dei contratti in scadenza nel 2028, potrebbe riconoscere al centrocampista un adeguamento dello stipendio, attualmente pari a circa 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2030. A febbraio scatterà inoltre il secondo premio fedeltà da 190mila euro.

Da possibile partente a leader della Lazio di Gattuso

La fiducia dell'allenatore e i risultati della squadra hanno restituito entusiasmo e motivazioni a Taylor, la cui permanenza in estate sembrava tutt'altro che scontata. Contro il Lecce l'olandese ha stabilito anche un record, completando 23 passaggi in avanti. Qualità tecnica, visione di gioco e capacità di incidere in entrambe le fasi: Gattuso ha trovato nel centrocampista uno dei punti fermi del suo progetto.