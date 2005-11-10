L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro l'AEK Atene in Champions League. Le sue parole: "Era una vittoria importante da ottenere. La Champions è esigente, anche se oggi si perdeva vedo una squadra che non fa fatica a trovare la partita o alzare il livello. Ho sempre visto una squadra competitiva. Questa è la cosa più importante. Il risultato è andato bene e dobbiamo continuare. La Serie A rimane più importante ma non nego che vivere notti così al Sinigaglia è bellissimo".

Che cosa si può dire di Milla?

"L'abbiamo preso per 6 milioni poi magari lo vendiamo a gennaio per 20 (ride ndr). La sua carriera è andata tutta in crescendo. E' un leader e un giocatore di spogliatoio. Tutti lo amano e per me è fondamentale".

Siete calati molto negli ultimi venti minuti. Eri preoccupato?

"Io sono sempre preoccupato, ma la Champions ha un livello altissimo. Siamo in pochi, in otto oggi non erano disponibili. Ho fatto tre cambi e non cinque e questo dice molto della squadra. Ci sono cose da migliorare ma mi è piacuta la squadra".