È stata dura, il Como passa per 1-0 sull'AEK Atene grazie a una perla sensazionale di Luis Milla al 57': non c'è ancora aritmetica certezza per i lariani di Fabregas, ma con 12 punti è quasi fatta ormai per i playoff. Finisce ancora al tappeto, per la quarta partita di fila, la formazione ellenica in Europa.

Douvikas bloccato, Robert Sanchez salva il Como

Primo tempo contratto ma acceso a tratti al Sinigaglia, dove i tifosi dell'AEK Atene hanno scaldato l'ambiente fin dall'annuncio delle formazioni. Dopo il tiro potente ma impreciso di Kutesa, lasciato libero di avanzare sulla spizzata di Jovic, il Como ha costruito l'occasione più nitida all'8', con Nico Paz che ha lanciato in profondità Tasos Douvikas, ma la manovra dei lariani è rimasta prevedibile e poco incisiva. Il momento chiave è arrivato al 28': Alex Valle è stato steso da Majer in area, ma dal dischetto il capitano Lucas Da Cunha, fino a quel momento rigorista infallibile, ha mandato la palla a lato, sprecando l'1-0. Nel finale di frazione è stato l'AEK a rendersi pericoloso, con la doppia chance Gacinovic-Rota che ha impegnato i riflessi di Robert Sanchez, e si è andati al riposo sullo 0-0.

Milla dal nulla

Rientrati in campo i nervi sono rimasti piuttosto tesi, per una ripresa contratta e priva di luce in avanti da inseguire per andare in gol da parte del Como. L’AEK Atene galvanizzato dal primo tempo senza subire reti e Vitalis a ricevere in area e girarsi bene ma sparare altissimo in ottima zona. Con gli spazi intasati dai giganti Relvas-Moukoudi e una compattezza tra i reparti rilevante, è servita l’illuminazione improvvisa di Luis Milla per stappare una partita così scorbutica e sporca. Al 57’, ricevendo da Baturina largo a sinistra, il regista spagnolo si è spostato palla per disegnare una traiettoria da sognano sul secondo palo per l’1-0 vincente. Una stoccata imprendibile per Strakosha che ha facilitato la vita alla banda di Cesc Fabregas lungo il match, spendendosi tra duelli e scintille in campo.

Tre punti d'oro

Scattata l’ora di gioco Jacobo Ramon su palla scodellata da Milla ha sfiorato per centimetri il secondo palo dell’ex portiere della Lazio per il possibile raddoppio, rischiando all’81’. Una scivolata in piena area su Varga a tu per tu con Robert Sanchez lasciava presagire guai, ma l’arbitro Alberola Rojas su silent check del VAR Cuadra Fernandez non è cascato nell’inganno del giocatore dell’AEK che avrebbe voluto strappare il rigore del pari. Tra sostituzioni e cartellini gialli estratti dal direttore di gara spagnolo, una galoppata targata Perrone per poco stava per sorprendere la formazione ellenica per il 2-0, ma non ha angolato a sufficienza. Nemmeno Nico Paz allo scadere con un colpo di testa alto sopra la traversa, completamente smarcato. Poco male perché il triplice fischio il Como ha ottenuto il bottino pieno: 3 punti per portarsi a quota 12 e al terzo posto momentaneo in Champions League. L'aritmetica certezza non c'è ancora ma i biancoblù sono vicinissimi al pass per i playoff ormai. La formazione di Nikolic cade ancora fuori casa in Europa e resta a mani vuote.