Tra le sorprese del Girone A di Serie C, c'è sicuramente l'Ospitaletto, con il Direttore Sportivo Paolo Musso che ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione, ormai vicina al termine del girone di andata: "Il bilancio è sicuramente positivo - dice a tuttoc.com -. Siamo partiti con l’obiettivo di raggiungere la salvezza, anche all’ultima giornata e i risultati al momento ci stanno dando ragione, anche se sappiamo che la strada è ancora molto lunga. Dobbiamo continuare a premere sull’acceleratore e sfruttare il buon momento per avvicinarci il prima possibile al nostro obiettivo".

Non mancano elogi alla squadra, con una nota particolare a coloro che da più anni vestono la maglia dei lombardi e sono cresciuti esponenzialmente, ma è chiaro che si guarda anche al mercato di gennaio: "Siamo convinti che all’interno di questa rosa ci siano ancora ampi margini di miglioramento, ma stiamo valutando un possibile inserimento nel reparto dei terzini, per dare al mister la possibilità di avere maggiori alternative e di effettuare più rotazioni".

Ecco quindi che si parla di traguardi e obiettivi, ma Musso non si monta la testa: "Il traguardo realistico resta la salvezza, che è e rimane il nostro obiettivo primario. Prima la raggiungiamo, prima possiamo iniziare a divertirci", la chiosa.