Marco Baroni ha commentato così il ko per 2-1 del suo Verona contro la Virtus Entella:

"La squadra mi segue. Assolutamente. Abbiamo cambiato perché non avevano un terzino sinistro. Bradaric era al rientro e non poteva tenere 90’. Non è un fatto di sistema di gioco. La squadra deve levarsi i timori. Dopo il vantaggio, la partita era indirizzata per il verso giusto, ma ci siamo abbassati e questo non deve avvenire. Dovevamo aggredire, mordere, invece ci siamo arretrati. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a togliergli il palleggio, ma la risposta è stata più nervosa. La squadra ha tentato di recuperare la partita con giocate frettolose ed ansia. Il loro gol ci ha innervositi".



Il tecnico ha poi concluso il suo intervento:

"Prima del ko di Cesena, la squadra aveva trovato l’atteggiamento giusto, come contro il Mantova, Carrarese e Juve Stabia. La squadra ora ha ansia, ma ha tutto per riprendere il cammino e risollevarsi. Non è un problema tattico e tecnico, ma più mentale. Lavoro braccio a braccio col direttore e la società, ma difficoltà così non erano previste. Ekuban già ieri aveva un leggero fastidio, ha provato nel riscaldamento ma ho preferito non rischiarlo. Frese ha avuto un risentimento muscolare ed è rimasto a Verona. Kastanos invece aveva la febbre, ma entrambi potrebbero rientrare per Empoli".

