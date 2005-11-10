Il mister del Manchester City Enzo Maresca ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il 2-2 nel match di Champions League contro il Napoli.

La fragilità difensiva è chiara?

"Il problema difensivo è abbastanza chiaro e dobbiamo risolverlo. Per il resto sono abbastanza sereno, sempre difficile attaccare un blocco basso come quello del Napoli".

Non è facile cambiare?

"Facile non è, dopo 10 anni con lo stesso allenatore è difficile per noi come per l'Arsenal dopo Wenger. Ci vuole un po' di tempo, ma in generale sono contento. Difensivamente, al di là delle lacune sui due gol, abbiamo fatto abbastanza bene".

La formazione senza i soliti esterni offensivi?

"Ci aspettavamo il Napoli visto contro Lazio e Torino. Se sono 5-3-2, hanno 8 giocatori in mezzo e quindi più spazio sull'esterno. Il problema è+ che non siamo riusciti a creare tanto, poi con i due esterni meglio. Credo Bouaddi possa fare il regista, l'idea era di attaccare con 6 giocatori. Anche Anderson lo può fare, se lo tenevo davanti alla difesa avevo bisogno di un altro giocatore per attaccare".

Tornare alle cose basilari è un'idea?

"La cosa è proprio quella, sono alla ricerca dell'equilibrio giusto tra parte offensiva e difensiva. Sto provando a mantenere le cose semplici come in passato, in questo momento siamo ancora alla ricerca dell'equilibrio tra le due fasi".