Nel post partita di Vicenza-Carrarese il tecnico dei biancorossi Fabio Gallo ha commentato con parecchio rammarico la sconfitta dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di ilgiornaledivicenza.it: "I primi 25 minuti non sono obiettivamente commentabili e in B non li si possono concedere. Io non ho voglia di farmi prendere per il culo da nessuno né tanto meno di farlo: la tattica non c'entra. Siamo andati piano, poi abbiamo provato a recuperarla, ma ci vuole personalità".

Su cosa è successo all'intervallo dopo un primo tempo deludente: "Nell'intervallo ho letteralmente spaccato lo spogliatoio. In settimana non ho avuto la percezione che potesse succedere una cosa del genere, la squadra si è allenata, ha spinto e arrivava da un pareggio in rimonta in 10'. Evidentemente ho sbagliato io la formazione. Come se ne esce? L'unica strada che conosco per uscirne è il lavoro e finché ne avrò la possibilità continuerò a farlo. Adesso ci vuole una grande prova di carattere, ma non mi sento assolutamente tradito dalla squadra: hanno dato l'anima fino alla fine".

Il tecnico poi ha spiegato le scelte: "Vescovi era in funzione delle scalate a sinistra, di Corazza. Valoti in mezzo al campo era per dare qualità. Ma il problema sono i primi 25': è un momento in cui subire gol fa veramente tanto male e rialzare la testa è complicato. In settimana il clima era positivo: i presupposti facevano pensare almeno ad un buon inizio. In questo momento a noi serve tanta concretezza, ma facciamo fatica a trovare la giocata, a saltare l'uomo".