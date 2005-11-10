La settimana intensa iniziata nello scorso weekend per ora non sorride alle squadre venete e ai rispettivi allenatori che non stanno vivendo certamente un semplice viste le voci che circolavano già da qualche settimana e un’altra sconfitta che potrebbe metterli ancora più a rischio.

Gallo confermato, ma fino a quando?

Da tempo Fabio Gallo non se la passa bene sulla panchina del Vicenza che sta pagando più alto di quanto atteso lo scotto con il salto di categoria. La squadra biancorossa è infatti penultima, reduce da quattro sconfitte in cinque gare (dove è arrivato un solo punto) e con il tecnico che sembrava già sul piede dell’addio a inizio novembre quando si erano fatti i nomi di Sottil, Breda o Castori per la sua sostituzione. L’intervento dei tifosi in sua difesa e il sostegno ricevuto dalla squadra avevano poi portato la società a confermarlo con il ds Giorgio Zamuner che in conferenza stampa aveva parlato di “fiducia non a tempo” per il tecnico e il patron Renzo Rosso che invece si aspettava una svolta pur spiegando di non aver mai pensato alla sostituzione: “Ora abbiamo due partite più semplici e se faremo bene lui sarà sicuramente con noi". Contro un Cesena in salute, attualmente terzo, Gallo dovrà trovare la chiave di volta per svoltare la stagione del Vicenza e anche la sua.

Baroni in caduta libera

“Se Atene piange, Sparta non ride”. In casa Hellas Verona la situazione è un po' migliore rispetto ai ‘cugini’ biancorossi, ma anche le prospettive iniziali lo erano. La squadra di Marco Baroni infatti era data tra le favorite, visto anche la fresca retrocessione dalla Serie A, per la vittoria del campionato, ma attualmente sarebbe fuori dai play off e lontana ben 14 punti dal primo posto del Palermo e dieci dalla seconda piazza occupata dal Modena (che ha una gara in meno). Numeri che certificano una crisi che ha visto i gialloblù non cogliere vittorie nelle ultime tre gare e venir sconfitto nelle ultime due da Cesena e soprattutto Virtus Entella. I liguri non solo hanno rimontato questa sera i veneti, ma anche conquistato la prima vittoria interna alla settima gara giocata sul campo di Chiavari. Il Verona dunque è riuscito in una ‘piccola impresa’ di cui sicuramente Baroni avrebbe fatto volentieri a meno. Nella piazza cresce dunque la voglia di un cambio con la sfida contro l’Empoli ultimo in classifica che potrebbe essere decisiva per Baroni.