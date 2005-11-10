"Varela? Come base d'asta va bene partire da 25 mln, ma visto che è un attaccante può valerne anche di più. Venderlo già a gennaio? Cambiarlo e prenderne un altro così è difficile trovarlo". Il commento di David Di Michele, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, sull'attaccante del Monza, grande protagonista di questa prima parte di stagione con 11 gol in 12 presenze. E sulla possibilità che possa essere lui il centravanti richiesto da Spalletti per la Juve, ha ammesso: "Come base d'asta va bene partire da 25 mln, ma visto che è un attaccante può valerne anche di più - ha ammesso a Maracanà -. Venderlo già a gennaio? Cambiarlo e prenderne un altro così è difficile trovarlo. Sicuramente è un giocatore che può fare molto comodo alla Juve, soprattutto dopo le ultime parole di Spalletti, che posso condividere, magari dicendole nello staff e non ai media, perché non è bello nei confronti del gruppo. Era meglio tenerlo dentro, è una cosa che ti si può ritorcere contro. Non lo attacco, mi dispiace sentire che ogni volta che va in difficoltà se ne esce così. Per me rimane un allenatore forte. Comunque Varela molto più punta centrale di Kolo Muani. Lo si è visto anche contro col Venezia che lì davanti non riesce a tenere palla".

Poi un commento su Kolo Muani, che per ora è usato alla Juve come centravanti ma che potrebbe finire fuori dai titolari con i rientri di Yildiz e non solo: "Se togli Kolo Muani, lo perdi definitivamente. Se lo metti esterno, poi quando tornano gli altri è un problema. Io lo metterei insieme a Woltemade e cambiare modulo per ora. Poi si vedrà".