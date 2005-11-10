A presentare il match di Champions League contro il Paris Saint-Germain dal Parco dei Principi al fianco di Gian Piero Gasperini, ci pensa Paulo Dybala. Diretta testuale a cura di TMW.

19.30 - A breve la conferenza stampa.

19.50 - Inizia la conferenza stampa.

Ti abbiamo visto in una forma smagliante a inizio anno, fino all'infortunio. Poi c'è stato questo stop. Come ti senti adesso e quanto manca per poter tornare a quei livelli lì di inizio anno?

"No, in questo momento mi sento bene. Ovviamente ho lavorato tanto durante il periodo dell'infortunio, anche perché poi c'è stata la pausa e io ho potuto lavorare le due settimane con la squadra, quindi mi sono sentito bene nei minuti che ho fatto contro il Parma e sicuramente con il tempo, piano piano, passando le partite, mi sentirò meglio".

Quest'anno dentro a questo spogliatoio respiri un'aria particolare? L'aria di una squadra che sa di poter vincere e vuole vincere...

"Negli anni che sono stato in Italia sicuramente, soprattutto nella Juve, che ho avuto la possibilità di vincere, lo capisci più avanti, perché è ancora presto per dire se siamo una squadra che può vincere. Credo che ci sono squadre forti in Serie A che hanno sicuramente più esperienza a livello di vincere.

Però siamo consapevoli di essere una squadra forte, con dei valori. Abbiamo un gruppo molto sano, molto bello e quello molte volte aiuta a vincere. Quest'anno stiamo facendo bene, adesso arrivano tante partite difficili, però dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. È quello che ti posso dire. Poi sicuramente più avanti vedremo se siamo nella strada per puntare a qualcosa in più".

Nell'intervista che hai rilasciato all'UEFA hai detto di sperare di chiudere la tua carriera in Italia. Speri di chiuderla alla Roma?

"Spero di sì, per me sarebbe molto bello. Come ho detto lì, sono arrivato a 18 anni e non mi vedo da altre parti. Però, soprattutto nel calcio moderno, ci sono tanti giri. Adesso mi godo il momento, ho un anno di contratto qua, mi godo quello che sta facendo la squadra e poi vedremo".

Spesso si è parlato del tuo infortunio e del fatto che avvertissi dolore nel calciare. Ti abbiamo visto calciare un po' meno. Puoi fare chiarezza sulle tue condizioni fisiche e sul tuo infortunio? Come stai adesso?

"Io dico sempre che adesso calcio meno perché al mister piace che imbuchiamo quando siamo vicini all'area, poi Malen sta bene. Penso che sia una questione di partite, non credo di aver calciato di meno. Penso che a volte abbia cercato la soluzione migliore, quella di trovare un compagno dentro l'area. Ho tirato in alcune partite, ma ancora non ho trovato il gol, quindi magari per questo pensate che tiri di meno. Io sono tranquillo, so che ho avuto questo infortunio, arrivato in un momento in cui nemmeno me lo aspettavo, perché mi sentivo in uno dei momenti migliori dell'ultimo anno".

Da giocatore creativo, che giudizio dai su Vitinha e sulla sua influenza nel gioco?

"È ovviamente un giocatore di una qualità enorme, molto dinamico. Per il ruolo che ricopre, gira tantissimo, si muove. Per chi lo deve marcare a volte diventa molto difficile, per l'intensità con cui gioca. Oggi il PSG gioca con un'intensità molto alta e penso che lui sia il giocatore principale in questo ruolo, soprattutto per l'allenatore, per il compito che ha di portare la palla, di marcare e di muoversi. È molto bello vedere un giocatore così, perché l'intensità con cui lo fa non è per niente facile da mantenere".

Sei anche tu un giocatore creativo e molto offensivo. Pensi di avere maggiore libertà di esprimere il tuo talento nel calcio moderno? Il mister ti concede libertà di gioco?

"Sì, il mister ci dà delle indicazioni, soprattutto sulle zone in cui molte volte preferisce che noi ci muoviamo. Allo stesso tempo, soprattutto quando siamo vicini all'area, ci dà la libertà di muoverci e di creare le nostre giocate, soprattutto in avanti".

20:29 - Termina la conferenza stampa.