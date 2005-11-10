Quattro vittorie in cinque partite, terzo posto in classifica alle spalle di Real Madrid e alla pari col PSG, un punto in più dell'Arsenal, due in più del Manchester City. E potremmo continuare ancora… I numeri del Como si abbattono anche sulla Champions League, con un ruolino di marcia che ha dell'incredibile.

Como di corto muso

Il gol di Milla basta stavolta a superare l'AEK Atene, con tre punti che arrivano con qualche difficoltà in più rispetto al solito, ma che di fatto blindano la qualificazione ai playoff. Una vittoria di misura, di corto muso tanto per usare un termine diventato oramai di stampo calcistico. Senza i soliti noti nel tabellino marcatori come Douvikas o Nico Paz (sfortunato con un palo colpito), bensì con la prima rete in riva al Lago di Milla.

Non chiamatela favola

Il tutto, mostrando anche una certa praticità nell'ottenere l'obiettivo. La scorpacciata dei 9 gol contro il Lens avrebbe potuto allentare la pressione del risultato, ma con tenacia - e dopo un rigore sbagliato con Da Cunha - il Como ha dimostrato di saper vincere anche in modo sporco. Con i 12 punti in 5 partite messi a referto che mettono in discesa il cammino di qualificazione europea. Tanto che continuare a definire il Como come una favola, risulta quasi anacronistico.