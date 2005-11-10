Il centravanti del Manchester City Erling Haaland ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il 2-2 nel match di Champions League contro il Napoli.

Cosa c'era nel bacio sulla fronte di Donnarumma?

"Ha fatto alcune parate fantastiche, complimenti a lui".

Non facile giocare contro una squadra così difensiva?

"Difficile avere tre persone addosso tutto il tempo, ma c'è anche più spazio per gli altri. Concentrato sul far vincere la squadra, non sul toccare più o meno la palla".

Tutto sta cambiando nel City: lo stile di calcio di Maresca?

"Io mi sento bene con lui, ma manca qualcosa un po' a tutti. Non si cosa ci manchi, dobbiamo lavorarci. Ci sono tante novità: serve tempo e pazienza".

De Bruyne?

"Kevin è forse il miglior giocatore che abbia mai giocato per il City. A tutti manca, a me in particolare e gli auguro il meglio. E' stato importantissimo per noi ed è anche una persona fantastica".