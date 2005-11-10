Como, Kean: "Io e Fabregas potremo fare grandi cose. Mi è sempre piaciuto il progetto"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 21:53Serie A
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19.10.2026 21:53Serie A
L'attaccante classe 2000 elogia i lariani: "Qui c'è una struttura molto compatta, questo crea molto un ambiente tipo famiglia".
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Moise Kean al Como è stato uno dei colpi che hanno fatto più rumore in Serie A, sia per il costo, sia per il modo in cui è arrivato, ovvero dopo giorni di rottura con la Fiorentina. L'attaccante classe 2000, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del suo nuovo club: "È una struttura molto compatta, questo crea molto famiglia. Il progetto che c'è qua mi è sempre piaciuto, può arrivare a livelli top".
Che cosa le ha detto Fabregas la prima volta che ha parlato con lei?
"Il mister è partito carico, mi piace tantissimo come cosa, lega tantissimo con il mio modo di affrontare le partite, potremo fare grandi cose".
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