Como, Kean: "Io e Fabregas potremo fare grandi cose. Mi è sempre piaciuto il progetto"

Moise Kean al Como è stato uno dei colpi che hanno fatto più rumore in Serie A, sia per il costo, sia per il modo in cui è arrivato, ovvero dopo giorni di rottura con la Fiorentina. L'attaccante classe 2000, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del suo nuovo club: "È una struttura molto compatta, questo crea molto famiglia. Il progetto che c'è qua mi è sempre piaciuto, può arrivare a livelli top".

Che cosa le ha detto Fabregas la prima volta che ha parlato con lei?

"Il mister è partito carico, mi piace tantissimo come cosa, lega tantissimo con il mio modo di affrontare le partite, potremo fare grandi cose".