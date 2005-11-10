Genoa, ieri il primo giorno a Pegli di Modesto e Melissano. Amorim cerca il recupero
Simone Lorini
In casa Genoa è iniziata l'era di Francois Modesto e Stefano Melissano: ieri la prima giornata a Villa Rostan per i nuovi dirigenti rossoblù, raccolta il Secolo XIX: dopo la chiacchierata di domenica con l’allenatore, Daniele De Rossi, oggi i due prenderanno contatto anche con la squadra che tornerà ad allenarsi al Signorini in vista della gara di sabato sera all’Olimpico contro la Roma.
Trasferta che sarà vietata dal prefetto di Roma ai tifosi residenti in Liguria, per motivi di ordine pubblico, sulla base delle osservazioni del Casms. Nel settore Ospiti dell’Olimpico potranno comprare i biglietti solo supporter non residenti in Liguria in possesso di tessera del tifoso.
Fronte infermeria: Amorim prova ad esserci, non è ancora il momento di Meichtry
Il Genoa arriverà anche al match dell’Olimpico con un bel po’ di giocatori ai box. Non dovrebbero avere problemi Ehizibue e Otoa, usciti per i crampi contro la Fiorentina. Si spera nel recupero di Amorim, frenato da un colpo preso in allenamento sulla caviglia che era già uscita malconcia dal match in Coppa Italia contro il Sudtirol. C’è qualche chance di rivedere in gruppo Havel, reduce dall’intervento alla caviglia. Per Meichtry, salvo accelerazioni improvvise, bisognerà aspettare ancora, si conta di averlo a disposizione contro il Venezia. A seguire si punta al rientro di Sow. Difficile rivedere Colombo prima di novembre.