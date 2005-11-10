Anthony Oyono rinnova con il Frosinone fino al 2029: l'annuncio ufficiale del club

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Anthony Oyono rinnova con il Frosinone fino al 2029: l'annuncio ufficiale del clubUfficiale
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Simone Lorini
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Oggi alle 11:47Serie A
autore Simone Lorini
13.10.2026 11:47Serie A
Il difensore si lega al club per altri tre anni: per lui 1 gol e 4 assist nella scorsa stagione
Altro rinnovo pesante in casa Frosinone, che attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto di aver trovato l'accordo con Anthony Oyono fino al 2029: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Anthony Oyono.
Il difensore classe 2001 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Oyono che ha contributo la scorsa stagione alla promozione in Serie A, mettendo al servizio 1 gol e 4 assist".
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