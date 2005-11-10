La svolta della Juve passa anche... da una sciarpa: il regalo speciale del CdA a Carnevali

La Juventus - scrive stamane Tuttosport - ha un nuovo portafortuna. Si tratta di una sciarpa bianconera, regalata dal Consiglio di amministrazione a Giovanni Carnevali e destinata ad accompagnare l'amministratore delegato nei momenti più delicati della stagione. L'ad l'ha sfoggiata per la prima volta nel finale della partita di Europa League contro l'AZ, lasciandosi coinvolgere dalle emozioni di una serata vissuta tra entusiasmo, tensione e paura di vedere sfumare quanto costruito. Un gesto scaramantico, ma anche un simpatico modo per ribadire il proprio legame con i colori bianconeri.

La svolta della Juve passa anche da una sciarpa

Dietro il siparietto, però, c'è qualcosa di più importante. Il regalo è arrivato proprio nei giorni in cui Carnevali ha conquistato definitivamente l'ambiente juventino, raccogliendo la fiducia di squadra, addetti ai lavori, tifosi e azionisti. Un consenso costruito anche attraverso un approccio diverso rispetto al passato: dialogo costante, presenza e rispetto per la storia del club. Non a caso, il nuovo ad ha condiviso con Luciano Spalletti la linea dura che ha preceduto la svolta della squadra, rimasta compatta anche nei momenti più complicati.

Il simbolo di un nuovo corso bianconero

Ora la Juventus sembra aver ritrovato la strada, tra risultati in ripresa e il ritorno imminente di pedine importanti. E Carnevali vuole metterci del suo, anche affidandosi alla scaramanzia. Quella sciarpa, nata come regalo del Consiglio, potrebbe diventare molto più di un semplice accessorio: il simbolo di un nuovo corso tutto bianconero.