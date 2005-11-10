Ramos come Bremer per expected goals: ogni suo tiro nello specchio costa al Milan 6,3 milioni

La maglia numero 9 del Milan continua a rappresentare una vera e propria maledizione. L'ultimo a fare i conti con questa particolare eredità è Gonçalo Ramos, finito al centro delle critiche per un rendimento finora lontano dalle aspettative, soprattutto in termini di gol. Sui social il classe 2001 è già stato ribattezzato "Ghostalo", un gioco di parole che racconta efficacemente le difficoltà realizzative del centravanti portoghese. Dal 2016, soltanto Olivier Giroud era riuscito a restituire credibilità a una casacca diventata nel tempo sinonimo di delusioni. E adesso anche l'ex Paris Saint-Germain sembra esserne rimasto vittima.

Ramos è costato finora oltre 6,3 milioni per ogni tiro nello specchio

A rendere più pesante il bilancio è soprattutto il rapporto tra investimento e rendimento. Il Milan ha speso 70 milioni di euro per portarlo a Milano, trasformandolo nell'acquisto più oneroso della propria storia. Eppure, nelle prime tredici apparizioni stagionali, Ramos ha raccolto solo tre gol, uno dei quali su calcio di rigore. Le conclusioni che hanno effettivamente impegnato i portieri avversari sono state soltanto undici: tradotto, oltre 6,3 milioni di euro per ogni tiro nello specchio della porta.

Appena 0,20 expected goals a partita, è al pari di Bremer

Anche osservando il campionato attraverso le statistiche avanzate, il quadro non migliora. In Serie A il portoghese occupa attualmente la sedicesima posizione per conclusioni complessive, con 25 tentativi, ed è quindicesimo per tiri nello specchio, appena dieci. Ancora più significativo il dato degli expected goals: 0,20 ogni novanta minuti, cinquantesimo posto nella graduatoria, alla pari con il difensore juventino Gleison Bremer. Numeri che impongono una riflessione: il Milan aspettava un centravanti capace di fare la differenza, ma finora ha trovato un attaccante... in difficoltà.