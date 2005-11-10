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Fiorentina, domani c'è la Juve: "Franchi" verso il soldout e coreografia della Fiesole

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 11:17Serie A
07.11.2026 11:17Serie A
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La tifoseria organizzata invita i sostenitori ad entrare con anticipo in Curva Ferrovia: top secret il soggetto della scenografia
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il popolo viola si prepara alla super sfida di domani sera. Alle 20.45 infatti la Fiorentina di Paolo Vanoli ospiterà la Juventus per dare continuità al successo di lunedì scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo e provare la risalita in classifica dopo un avvio difficile. Tre punti sarebbero molto importanti per De Gea e compagni specialmente contro un avversario che a Firenze non è come gli altri. I bianconeri di Luciano Spalletti, dal canto loro, vogliono continuare il loro percorso di crescita dopo le due vittorie di fila contro Napoli e AZ.

Coreografia per la gara con la Juve

Il pubblico si farà sentire ancora una volta più forte che mai con il "Franchi" che si avvia al tutto esaurito. Non solo. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, la Curva Fiesole sta preparando una coreografia in vista di domani sera finanziata attraverso il ricavato della vendita delle bandiere celebrative dei cento anni della Fiorentina. Per il momento i dettagli sono tutti top secret ma iniziano ad emergere le primissime indiscrezioni.

Un'ipotesi

Una di queste, si legge sempre sul quotidiano, potrebbe portare al richiamo dell'alluvione di Firenze di sessant'anni fa, era il 1966. Gli organizzatori hanno invitato i sostenitori ad entrare in Curva Ferrovia con anticipo per l'allestimento dello spettacolo che andrà in scena all'ingresso in campo delle due squadre.

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