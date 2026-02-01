Como, Valle: "Con l'Atalanta gara importante, vogliamo vincere"
Alex Valle, terzino del Como, ha così raccontato cosa si aspetta dalla sfida odierna all'Atalanta: "Questa è una partita veramente importante, lo sanno entrambe le squadre. Penso che comunque giochiamo la stessa partita di sempre, con la voglia di vincere e vogliamo farlo anche oggi".
