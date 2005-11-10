Il Como può vincere lo scudetto? Cinque motivi per rispondere si

Il Como di Fabregas ha lasciato tutti a bocca aperta anche in Champions. La rivale era poca cosa. Ma la pioggia di gol rifilata al Lens è un segnale importante. E, ricordiamolo, stiamo parlando di una squadra che affronta per la prima volta il torneo principe del calcio europeo. Dalla Champions, al campionato. Dopo l'exploit della passata stagione in molti pensavano che il Como avrebbe faticato a confermarsi a certi livelli. Come ci ha insegnato il grande Giovanni Trapattoni è facile arrivare in cima alla montagna, il difficile è rimanerci. Invece il gruppo Fabregas ha messo radici nelle zone alte della classifica. E ora una domanda è inevitabile: questo Como può vincere lo scudetto?

CINQUE MOTIVI PER PUNTARE ALLO SCUDETTO

Non è fantascienza immaginare un Como scudettato. Diciamo che ci sono cinque motivi che danno forza a questa ipotesi: 1) il Como ha un equilibrio quasi perfetto tra gol subiti (solo 8 è la difesa meno battuta insieme alla Lazio) e gol realizzati 18 e la storia insegna che avere una grande fase difensiva è il primo segreto per vincere un titolo; 2) Douvikas sta diventando una stella del calcio europeo alla voce attaccanti. Ma a gennaio Fabregas ritroverà anche un Kean finalmente guarito dal problema alla tibia. Il Como potrà inserire nel motore il centravanti della nazionale italiana. Non poco; E la società ha garantito di essere pronta a cogliere altre occasioni nel mercato invernale avendo un potenziale economico da paura 3) si pensava che la Champions potesse togliere energie fisiche e mentali ai lariani in campionato invece sta succedendo il contrario. L'Europa è una straordinaria benzina per questo Como che sta dimostrando una sorprendente maturità; 4) Nico Paz ha iniziato la stagione alla grande. Dando la sensazione di poter completare il suo percorso di crescita passando dall'essere uno straordinario talento e trasformandosi in una stella capace di trascinare il gruppo allo scudetto e 5) a parte la sorprendente Lazio le altre grandi del calcio italiano non stanno volando. Inter e Roma, le favorite per il titolo, hanno anche loro qualche problemino lasciando così spazio a possibili sorprese.

E ORA L'INTER

Con queste premesse diventa ancora più affascinante la sfida tra Inter e Como in programma domenica a San Siro. Sarà un momento di verifica importante per la squadra di Fabregas. Che intanto un piccolo scudetto lo ha già vinto: è diventata la squadra simpatia del campionato. Era già successo in passato alla Samp di Vialli e Mancini