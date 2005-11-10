L'Equipe senza pietà: "Il Lens ha fatto vergognare il Bollaert. Mai nessuno così in basso"

La pesantissima sconfitta per 9-1 incassata dal Lens contro il Como continua a far discutere in Francia. Durissimo il commento de L'Equipe, che ha definito la prestazione dei Sang et Or una delle più umilianti mai viste nella storia della Champions League: "Come hanno potuto essere così scarsi con il pallone, così fragili, così nulli, e sempre più nulli con il passare dei minuti? I giocatori del Lens hanno fatto vergognare Bollaert", scrive il quotidiano francese, sottolineando come durante la partita i tifosi del Como abbiano accompagnato il possesso palla della squadra di Cesc Fabregas con gli "olé", nel cuore dello stadio francese.

Per il quotidiano si tratta di una disfatta destinata a lasciare il segno: "Dall'introduzione della Champions League nel 1992, nessuna squadra europea aveva mai perso in casa subendo nove gol. E in tutta la storia, già complicata, dei club francesi nella competizione, nessuno era mai precipitato così in basso, incassando un'umiliazione di queste proporzioni. Il Lens ha preso nove reti in casa contro il Como e ancora oggi è difficile credere a quanto accaduto".