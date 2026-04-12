Thuram si è ripreso l'Inter: "Sono tornato? In realtà non sono mai andato via"

Successo pesante per l’Inter sul campo del Como, al termine di una sfida tutt’altro che semplice. A commentare la gara nel post partita è stato Marcus Thuram, protagonista con una prestazione decisiva.

“È stata una partita tosta contro una squadra forte, abbiamo sofferto ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa”, ha spiegato l’attaccante nerazzurro ai microfoni di Inter TV, sottolineando il valore della vittoria ottenuta in rimonta.

Thuram si è poi soffermato anche su un momento personale, legato alla sua esultanza: “Sugli spalti c’era una persona molto importante per me, le avevo promesso che avrei esultato così in caso di gol”.

Infine, uno sguardo rivolto al futuro e agli obiettivi della squadra: “Tripletta? Io penso solo ad aiutare l’Inter a vincere. Sono tornato? In realtà non sono mai andato via: sono sempre stato qui, felice di giocare con i miei compagni”.