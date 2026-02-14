Condò: "Inter-Juve, bel carico d'ansia da gestire dopo il gol di Modric ieri a Pisa"
Il gol di Luka Modric, decisivo per il successo del Milan a Pisa, aggiunge ulteriore peso specifico alla sfida tra Inter e Juventus. Nel suo editoriale odierno sul Corriere della Sera, Paolo Condò sottolinea come il risultato dei rossoneri "gonfi Inter-Juve di ulteriori significati", caricando la super sfida di stasera di ulteriori tensioni.
Secondo Condò, il confronto di San Siro porta con sé un "bel carico d'ansia da gestire" per due squadre che inseguono traguardi differenti. L’arrivo in bianconero di Luciano Spalletti, accompagnato dalla crescita di Locatelli e compagni e da un gioco più convincente, aveva alimentato "l'illusione ottica" di una possibile rimonta. Ma la realtà impone ora una prova di maturità.
Il giornalista evidenzia infine le pressioni sui due allenatori: "A Chivu è richiesta la vittoria per scrollarsi di dosso l’ultimo dubbio, quello relativo alle partite importanti, a Spalletti almeno un punto per muovere la classifica in zona Champions, e schiarirsi le idee in vista della prossima stagione, quando la caccia allo scudetto non ammetterà deroghe".