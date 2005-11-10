Condò sul Milan: "Amorim ha sbagliato a concedere due giorni di riposo dopo il derby"

Milan impegnato oggi in campionato, a Genova contro il Genoa. I rossoneri devono dare continuità al successo nel derby, ma anche riscattare la più recente battuta d'arresto in Europa League contro il Ferencvaros.

Paolo Condò, nel suo fondo sul Corriere della Sera, ha commentato così la situazione dei rossoneri: "L'inaccettabile prestazione europea del Milan ha fatto dire ad Amorim 'forse ho sbagliato anch'io qualcosa'. Gli diamo un'idea: i due giorni di riposo concessi dopo il derby. Un premio che ha smentito la giusta postura di considerare la vittoria sull'Inter importante ma 'normale' e ha interrotto per 48 ore, troppe, un circuito mentale in funzione. Okay, sbagliano pure gli allenatori: poi però devono riscattarsi, e il Genoa di oggi non è il rivale ideale per farlo".