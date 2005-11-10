Condò: "Inter, scarso apporto dai nuovi. Avrei voluto chiedere a Chivu di Spence"

La sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan continua ad alimentare il dibattito sulle due squadre milanesi. Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato il successo rossonero, interrogandosi sulla possibilità che rappresenti un segnale importante per il prosieguo della stagione. "Il titolo è scherzetto o cosa seria? Perché anche nelle scorse stagioni il Milan aveva vinto dei derby ma poi l'Inter era nettamente davanti. Questo è stato un gran bel Milan: il pensiero è che la crescita con Amorim possa continuare".

Condò su Chivu: "Spence ha portato energia, serve sangue fresco"

Il giornalista si è poi soffermato sulle difficoltà dell'Inter di Cristian Chivu, evidenziando soprattutto il contributo ancora insufficiente dei nuovi acquisti. "Avrei voluto chiedere a Chivu di Spence: ha portato energia, è quello che manca all'Inter. C'è bisogno sempre di aggiungere del sangue fresco per dare anche concorrenza e motivazione". Condò ha infine sottolineato quello che considera uno dei principali problemi della formazione nerazzurra: "L'apporto dei nuovi al momento è limitatissimo e questo lo sta pagando".