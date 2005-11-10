Conference League, i finali delle 18.45: bene il Trabzonspor. Hajduk-Ajax sospesa e poi terminata 2-1
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 20:54Serie A
autore Simone Bernabei
15.10.2026 20:54Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Si sono concluse le gare delle 18.45 di Conference League, in attesa di capire come andrà il match dell'Atalanta delle 21 contro il Pafos. Bene il Trabzonspor di Salah, così come il Panathinaikos di De Vrij e Calabria mentre stecca l'Ajax, prossimo avversario proprio della Dea. Da segnalare come il match fra l'Hajduk e gli olandesi sia stato sospeso a causa dell'ingente quantità di fumogeni lanciati dai tifosi di casa, prima di terminare col successo croato per 2-1.
Di seguito i risultati delle gare delle 18.45
CSKA Sofia-Monaco 1-2
Egnatia-Midtjylland 1-1
Gent-Aarhus 1-0
Hajduk Spalato-Ajax 2-1
KuPS-Trabzonspor 2-4
Lugano-Stella Rossa 3-2
Mjallby-Inter Escaldes 2-0
Panathinaikos-Borac 2-1
Riga-Kairat Almaty 1-1
Univ-Craiova-Getafe 1-1
Altre notizie Serie A
Oggi
21:54 Serie ATMW
TMWNella notte di Cisse, brilla anche Hutchinson. L'inglese si esalta e guadagna posizioni
21:53 Serie A
Joao Pedro applaude il Cagliari: "Momento bellissimo. Maldini? Speriamo arrivi il quinto gol"
21:52 Serie A
Conference League, i parziali delle gare delle 21: Brighton in scioltezza, bene gli Hearts
21:51 Serie A
Europa League, i parziali delle gare delle 21: sotto l'OM con l'Olympiakos, vola il Benfica
21:47 Serie A
Pochissima Juventus, al Celta Vigo è bastata una trama pericolosa: 1-0 a fine primo tempo
21:46 Serie A
L'Atalanta cala anche il tris e manda il Pafos alle corde: Scamacca segna prima dell'intervallo