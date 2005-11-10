Non arrivano solo belle notizie da Bergamo: Raspadori segna e si fa male, entra De Ketelaere
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Niccolò Righi
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Oggi alle 21:25Serie A
autore Niccolò Righi
15.10.2026 21:25Serie A
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Non arrivano solo belle notizie da Bergamo, dove l'Atalanta sta conducendo 2-0 il suo match di Conference League contro il Pafos. In occasione della rete de raddoppio su calcio di rigore, infatti, Giacomo Raspadori si è fatto male ed ha chiesto il cambio. Problemi muscolari per l'ex Atletico Madrid, che al 20' ha lasciato il campo al posto di Charles De Ketelaere.
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