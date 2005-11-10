Milan, Cisse protagonista. Amorim: "Non mi deve nulla, merita la spazio che sta avendo"
Paolo Lora Lamia
Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League vinto per 0-4 contro il Salisburgo.
Il miglior Milan della stagione?
"In altre partite abbiamo avuto più controllo, oggi siamo riusciti a fare gol. Abbiamo disputato partite migliori, si guarda troppo solo il risultato. Delle cose da migliorare, ma bella serata".
Cisse cresce e fa gol: quanto sente suo questo calciatore?
"Non deve nulla a me, lui merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo: sa essere così esplosivo. Ha tanto cuore, ma può fare meglio in allenamento e in partita. Stasera tutti i complimenti, ma ha delle cose da migliorare e un gran potenziale".
Perché non avevamo ancora visto questo Milan?
"Non sono d'accordo, in altre partite abbiamo giocato meglio da squadra. In 5 situazioni, se fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto male".
Un giudizio su chi ha giocato meno?
"Fanno parte di questa rosa, sempre gli stessi è impossibile. Sono importanti le rotazioni, ci sono dei rischi ma cerco di fare il meglio per la squadra. Stasera è andata bene, ora focus sull'Atalanta".
Partita che vi aiuta per il futuro come livello degli allenamenti?
"Sono d'accordo, la cosa più importante per la squadra è che tutti pensino di poter giocare e di poter perdere il posto. Per questo ho bisogno di 22 giocatori competitivi per tutto l'anno. Partite come queste fa sì che credano di più in loro stessi: penso ai giovani ma anche a Loftus-Cheek, oggi molto più aggressivo".
La partita di Camarda?
"Deve migliorare in termini di esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando, sa che ha le possibilità di correre per 90 minuti. Gli manca questo, in area sa già tante cose".