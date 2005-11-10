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Milan, Cisse protagonista. Amorim: "Non mi deve nulla, merita la spazio che sta avendo"

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:15Serie A
15.10.2026 21:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League vinto per 0-4 contro il Salisburgo.

Il miglior Milan della stagione?
"In altre partite abbiamo avuto più controllo, oggi siamo riusciti a fare gol. Abbiamo disputato partite migliori, si guarda troppo solo il risultato. Delle cose da migliorare, ma bella serata".

Cisse cresce e fa gol: quanto sente suo questo calciatore?
"Non deve nulla a me, lui merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo: sa essere così esplosivo. Ha tanto cuore, ma può fare meglio in allenamento e in partita. Stasera tutti i complimenti, ma ha delle cose da migliorare e un gran potenziale".

Perché non avevamo ancora visto questo Milan?
"Non sono d'accordo, in altre partite abbiamo giocato meglio da squadra. In 5 situazioni, se fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto male".

Un giudizio su chi ha giocato meno?
"Fanno parte di questa rosa, sempre gli stessi è impossibile. Sono importanti le rotazioni, ci sono dei rischi ma cerco di fare il meglio per la squadra. Stasera è andata bene, ora focus sull'Atalanta".

Partita che vi aiuta per il futuro come livello degli allenamenti?
"Sono d'accordo, la cosa più importante per la squadra è che tutti pensino di poter giocare e di poter perdere il posto. Per questo ho bisogno di 22 giocatori competitivi per tutto l'anno. Partite come queste fa sì che credano di più in loro stessi: penso ai giovani ma anche a Loftus-Cheek, oggi molto più aggressivo".

La partita di Camarda?
"Deve migliorare in termini di esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando, sa che ha le possibilità di correre per 90 minuti. Gli manca questo, in area sa già tante cose".

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