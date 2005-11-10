Raspadori è glaciale dal dischetto: partenza a razzo dell'Atalanta, è 2-0 al 18' con il Pafos
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Niccolò Righi
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15.10.2026 21:20Serie A
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L’Atalanta raddoppia al 18’ con Giacomo Raspadori, glaciale dal dischetto dopo il rigore conquistato da Zalewski, bravo a entrare in area con una bella progressione prima di essere atterrato dalla spinta di Bruno. Alla New Balance Arena la Dea è avanti 2-0 sul Pafos.
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