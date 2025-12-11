Conference League, i risultati al 45': AZ di misura, Samsunspor e Legia in vantaggio
Di seguito i risultati dei primi tempi delle sfide di Conference League cominciate alle 18.45:
Breidablik - Shamrock Rovers 1-1: 32' Burke (S), 35' Margeirsson (B)
Drita - Alkmaar 0-1: 17' Mijnans
Fiorentina - Din. Kiev 1-0: 18' Kean
Hacken - AEK Larnaca 0-0
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-1: 6' Camello (R), 44' Imaz (J)
Noah - Legia 0-1: 3' Rajovic
Samsunspor - AEK 1-0: 4' aut. Moukoudi
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0: 33' Latifi, 45'+1 Spahiu
Univ. Craiova - Sparta Praga 0-0
Ore 21
Aberdeen - Strasburgo
Hamrun - Shakhtar
KuPS - Losanna
Lech - Magonza
Lincoln - Sigma Olomouc
Rakow - Zrinjski
Rijeka - Celje
Shelbourne - Crystal Palace
Rapid - Omonia
