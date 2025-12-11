Conference League, tutto facile per il Crystal Palace. Strasburgo di misura, Shakhtar ok
Sono terminate le sfide di Conference League disputate in serata. Vittoria per lo Strasburgo, così come per lo Shakhtar e il Crystal Palace, che fanno valere i pronostici. Il Magonza frena in casa del Lech, successo comodo del Rijeka. Colpo in trasferta dell'Omonia, che vince in casa del Legia.
Aberdeen - Strasburgo 0-1: 36' Godo
Hamrun - Shakhtar 0-2: 61' Meirelles, 64' Isaque Silva
KuPS - Losanna 0-0
Lech - Magonza 1-1: 28' Kawasaki (M), 41' rig. Ishak (L)
Lincoln - Sigma Olomouc 2-1: 8' Vasulin (S) 19' aut. Koutny (L), 73' Pozo (L)
Rakow - Zrinjski 1-0: 45'+5 rig. Brunes
Rijeka - Celje 3-0: 55' Adjei, 71' Petrovic, 78' Fruk
Shelbourne - Crystal Palace 0-3: 11' Uche, 25' Nketiah, 37' Pino
Rapid - Omonia 0-1: 19' Neofytou
Ore 18.45
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1: 32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson
Drita - Alkmaar 0-3: 17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq
Fiorentina - Din. Kiev 2-1: 18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson
Hacken - AEK Larnaca 1-1: 65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2: 6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)
Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)
Samsunspor - AEK 1-2: 4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0: 33' Latifi, 45'+1 Spahiu
Univ. Craiova - Sparta Praga 1-2: 50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)
