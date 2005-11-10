Conference League, i parziali delle gare delle 21: Monaco avanti sul Friburgo
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Simone Bernabei
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Oggi alle 21:52Serie A
autore Simone Bernabei
22.10.2026 21:52Serie A
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Si sono conclusi i primi tempi delle sfide di Conference League delle 21, dopo le gare del pomeriggio. Fari puntati sull'Atalanta, ancora ferma sullo 0-0 in casa dell'Ajax.
I parziali delle gare delle 21 di Conference League
Aarhus-Egnatia 0-1
Ajax-Atalanta 0-0
Borac-KuPS 1-0
Braga-Gent 1-0
Lincoln-Twente 1-2
Midtjylland-St. Truiden 0-1
Monaco-Friburgo 1-0
Thun-Hajduk Spalato 0-1
I risultati delle 18.45 in Conference League
Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5
Getafe-Lugano 2-5
Iberia 1999-Mjallby 1-1
Inter Escaldes-Univ. Craiova 1-3
Jablonec-Brighton 0-0
Kauno Zilgiris-Brann 1-4
Nordsjaelland-CSKA Sofia 2-2
Pafos-Riga 1-1
Stella Rossa-Copenaghen 2-2
Trabzonspor-Hearts 2-0
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