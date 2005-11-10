Lecce in campo in vista della Juve: Berisha ha lavorato a parte, Pierotti è rimasto a riposo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 22:30Serie A
autore Giacomo Iacobellis
22.10.2026 22:30Serie A
Coulibaly e Ilić hanno invece effettuato soltanto terapie. I giallorossi di mister Di Francesco torneranno ad allenarsi nella mattinata di domani.
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© foto di Federico Serra
Allenamento pomeridiano per il Lecce, in preparazione alla gara di domenica con la Juventus, valida per l'ottavo turno di Serie A. Alla seduta odierna la squadra è stata impegnata in attivazione tecnica, esercitazione tecnico tattica e partite a tema.
Il punto sugli infortunati
Seduta personalizzata per Berisha, terapie per Coulibaly e Ilić mentre è rimasto a riposo Pierotti per un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento al mattino al Centro Sportivo di Martignano. A riportarlo sono i canali ufficiali del club salentino.
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