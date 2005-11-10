È stato un pomeriggio piacevole quello trascorso in Piazza Banchi nel centro storico di Genova per i tifosi del Grifone. Come documentato da TMW infatti, i sostenitori rossoblù hanno avuto l'opportunità di salutare Justin Bijlow, Johan Vasquez e Stephan El Shaarawy, che allo Store del club hanno firmato autografi e partecipato a sessioni fotografiche con un clima davvero disteso.

Una curiosità

Tanti presenti e coda fin dal pomeriggio, con il capitano che è stato tra i più richiesti. Il calciatore del Genoa ha firmato anche una maglia del Messico, cosa che nel capoluogo ligure non gli capita tutti i giorni. La squadra, agli ordini di Daniele De Rossi, ha ripreso anche gli allenamenti in vista del match di sabato contro l'Inter, che sarà seguito da quello di Coppa Italia, sempre a San Siro.