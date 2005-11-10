Lorenzo Pirola, difensore italiano dell'Olympiacos, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan: "Come in ogni partita, promettiamo di dare il massimo. Contro un avversario difficile. È un'altra partita importante e ci aspetta una serata importante. Vogliamo chiudere con una vittoria e con i tre punti", si legge sul sito ufficiale del club greco.

Essendo cresciuto nell'Inter, sente di più la partita contro il Milan?

"Ho trascorso quattro anni all'Inter e sono stati molto belli e importanti. È una bella esperienza giocare contro il Milan, ma per me la cosa importanti sono i tre punti della vittoria e quello è il mio obiettivo".

Sarete più concentrati domani?

"È una partita importante sia per il Milan che per l'Olympiacos e anche se abbiamo 10 punti, faremo tutto il possibile per ottenere i punti della vittoria e arrivare a 13, faremo tutto il possibile per riuscirci".

È un'opportunità per farsi vedere anche da Mancini?

Dato che sono qui da quasi tre anni e la mia carriera sta andando bene, non vedo la partita contro il Milan come un aspetto positivo o negativo per la Nazionale. Il Milan è sempre una squadra pericolosa e ha una buona rosa, ma in una partita ci si aspetta di tutto e, come ho detto prima, faremo di tutto per vincere".

Cosa si aspetta dal Milan nella partita di domani e come vede la squadra in campionato?

"Sarà una partita difficile e combattuta, con un pressing alto da entrambe le parti. Credo che sarà una partita intensa e daremo il massimo. Per quanto riguarda il campionato, è tutto aperto, visto che è ancora presto e non posso dire nulla di specifico al momento".