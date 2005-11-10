Il Como ha depositato il progetto per il nuovo stadio lo scorso 13 novembre. Secondo quanto riferito da La Provincia di Como, questo dovrà essere ora esaminato dagli uffici comunali competenti. L'annuncio è arrivato durante una seduta del Consiglio comunale, il capogruppo di Svolta Civica Vittorio Nessi in merito alla discussione portata avanti sul "Sinigaglia", ha chiesto aggiornamenti al sindaco Alessandro Rapinese dei tempi e dello stato di fatto sulla questione stadio.

Le dichiarazioni discordanti

Il sindaco nel suo intervento, antecedente all’annuncio di Nessi, non ha fatto cenno al deposito dei documenti. "Appena gli uffici mi daranno la pratica, quella mattina farò colazione un po’ più in fretta, convocherò un po’ prima la giunta, e via, lo stadio è fatto e sarà per sempre". A quel punto Nessi ha aggiunto: "La pratica è stata protocollata il 13 novembre e il fatto che il sindaco faccia apparentemente finta di non sapere dovendo rispondere a un’interrogazione non depone a suo favore". Il capogruppo di Svolta Civica, nel ripercorrere gli "11 mesi persi", ha sfidato il primo cittadino di Como: "Io lo stadio lo voglio e, a differenza sua, sono tifoso del Como da sempre e non ho fatto il salto dall’Inter al carro del vincitore. Sono sempre rimasto comasco, quindi come titolo del tifoso sono molto molto più avanti di lei. Voglio lo stadio ed evidentemente che si rispettino le norme".

Il riepilogo di Nessi

Nessi ha battuto forte sul tasto dei tempi dei lavori e ricordato la tabella di marcia non rispettata: "Quando venne presentato il progetto per lo stadio il 4 febbraio 2025 gli obiettivi dichiarati erano: maggio 2026 per la conclusione della progettazione di fattibilità, e quel termine ce l’abbiamo ormai alle spalle; ottobre 2027 per il completamento della prima fase dei lavori sui settori est-ovest; agosto 2028 per il completamento della seconda fase. E non c’entra nulla la tribuna provvisoria costruita questa estate, visto che sappiamo tutti essere un manufatto provvisorio che dovrà essere abbattuto".