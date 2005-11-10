Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Borac:

Questo stadio assomiglia in modo inquietante a quello di Zenica...

"Non ci possiamo preoccupare dei problemi della Nazionale… Domani servirà umiltà, perché la squadra non ha un nome altisonante ma poi ti scontri con la realtà e ti mettono in difficoltà. Questa è una squadra di buon livello, con valori tecnici elevati e ha due giocatori giovani di cui sentiremo un gran parlare".

Il 4-4 in rimonta con l'Inter ha dato qualcosa in più?

"Ci deve dare fiducia, ci deve dare coraggio ma non far perdere umiltà, componenti che saranno fondamentali anche domani. Dobbiamo dare continuità e segnali di affidabilità, c'è tanto da fare".

Col rientro degli infortunati si aspetta il cambio marcia?

"Gli infortunati sono guariti ma non sono in piena efficienza per 90 minuti, valutiamo perché metterli dentro dall'inizio potrebbe portare a finire i cambi dopo 50 minuti e non possiamo permettercelo".

Come si registra la fase difensiva?

"Col lavoro, quello che per tante volte non siamo riusciti a fare".

L'Atalanta vuole una vittoria per gli ottavi direttamente...

"Valutiamo partita per partita, quelli che hanno vinto non sono mai entrati direttamente nei playoff…".