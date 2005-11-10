Il futuro di Tomas Palacios è ancora tutto da scrivere. Il difensore argentino di proprietà dell'Inter è in prestito all'Estudiantes e fra poche settimane scadrà l'accordo stipulato un anno fa, col giocatore che senza una nuova trattativa dovrebbe far ritorno in nerazzurro.

Lo stesso Estudiantes però sembra interessato alla permanenza del giocatore che ha fatto anche il suo esordio con la Nazionale argentina. "Non abbiamo ancora affrontato la situazione perché vogliamo vedere come si evolveranno le cose. Ascolteremo le esigenze del calciatore", aveva detto alcune settimane fa il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in merito alla possibile permanenza all'Estudiantes. Sullo sfondo però, spiega Olé, c'è anche il River Plate: il club di Buenos Aires lo avrebbe infatti inserito in cima alla sua lista degli acquisti e non è da escludere un contatto in questo senso con l'Inter nei prossimi giorni.