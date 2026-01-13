Conferma sull'addio di Raspadori, Simeone non lo convoca per il Depor. Lo aspetta l'Atalanta

Inizialmente si era sparsa la voce ed era stata data la notizia che Giacomo Raspadori sarebbe stato regolarmente convocato dal suo allenatore Diego Simeone per la partita di questa sera di Coppa del Re sul campo del Deportivo La Coruna, ma nella lista presentata dal Cholo il nome dell'attaccante italiano non figura.

Il motivo è presto detto: l'Atalanta nelle scorse ore ha stretto il cerchio ed ha bruciato la concorrenza, nello specifico quella della Roma, preparandosi ad accogliere Raspadori in nerazzurro a fronte di 25 milioni di euro messi sul piatto come proposta a titolo definitivo. Tale è stata l'accelerata della Dea che l'Atletico Madrid ha ritenuto di tenerlo fuori dai convocati.

L'avventura di Raspadori all'Atletico Madrid terminerà così dopo pochi mesi, dopo 15 presenze complessive e 2 gol messi a segno tra Liga, Coppa del Re e Champions League.

Di seguito la lista dei convocati di Simeone per Deportivo La Coruna contro Atletico Madrid, ottavo di finale di Coppa del Re.

Portieri: Musso, Oblak, Esquivel.

Difensori: Gimenez, Ruggeri, Molina, Hancko, Pubill, Le Normand, D. Martinez.

Centrocampisti: Cardoso, Barrios, Baena, Llorente, Belaid, Serrano.

Attaccanti: Griezmann, Sorloth, Almada, Alvarez, Giu. Simeone.