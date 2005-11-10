In Serie A sono quasi cento i giocatori infortunati e per affrontare l'argomento con un esperto, l'edizione di oggi de Il Messaggero ha intervistato il professor Pier Paolo Mariani, responsabile dell'equipe di ortopedia del ginocchio alla clinica romana di Villa Stuart: "Si gioca di più e in modo più veloce, purtroppo siamo nella normalità: ridurre il rischio a zero è impossibile".

Calendari troppo fitti

Prosegue nella sua analisi l'ortopedico, che ha operato più di mille calciatori: "Giocatori più 'fisici' sono più esposti a traumi per la velocità delle loro azioni e per la massa corporea. Il calcio non è solo uno sport ma un grande spettacolo e non si può tornare indietro. Punta alla spettacolarizzazione e partite molto ravvicinate non consentono recupero fisico e mentale. Quest'ultimo aspetto non è considerato ma estremamente importante, tra le cause di infortunio. Anche per questo le rose delle squadre si sono dilatate".

Calcio a rischio zero? Non esiste

E ancora, conclude il professor Mariani: "Spingere lo spettacolo oltre il limite massimo può portare alla rottura del sistema. Mi auguro possa prevalere il buon senso, anche se nei settori in cui entrano business e guadagno non è mai così. Gli infortuni traumatici non si limitano: durante la partita i calciatori entrano in una trance agonistica che li induce a comportamenti aggressivi. Non esiste un calcio a rischio zero e senza traumi".