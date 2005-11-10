Pepe Reina e un futuro da allenatore. L'ex portiere si è iscritto al corso di Coverciano e ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Arricchirà la mia cultura. Sulla Spagna sono sufficientemente informato. Poi sono stato a studiare in Galles. E volevo essere qua, perché la tradizione è un valore".

Qui lei ha giocato con Napoli, Milan, Lazio e Como...

"A Napoli ho le porte aperte, lo sento ogni volta che metto piede in quella città straordinaria. A Milano avverto la stima della gente. I tifosi della Lazio mi vogliono bene e pure quelli del Como. Siamo quello che lasciamo. Ho rispetto per chiunque. Però Napoli…".

Della classifica di ora che ne pensa?

"La Lazio è prima, il Como è quinto e su quelle panchine ci sono due miei amici che vedo e sento spesso. Gattuso mi ha segnato umanamente, però anche tatticamente ha proposte che mi hanno convinto. Fabregas è un innovatore straordinario, che insegue metodi abbaglianti. Diventerà una guida per la categoria. Il Guardiola 3.0? Pep ha visto cose che altri non riuscivano a vedere, ha inventato, ha vinto e stravinto, ha conquistato. E Cesc lo ricorda".

Come vede la lotta allo scudetto?

"Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. E il Como continuerà evolversi. Ma anche la Roma, con il calcio di Gasperini è una realtà. Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro".