Matteo Darmian è già diventato un titolare al Bologna con Raffaele Palladino. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha raccontato l'impatto che ha avuto il nuovo allenatore sull'ambiente: "Il mister ci ha subito trasmesso fiducia. È molto preparato, ha idee importanti e chiare e noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci chiedeva".

L'ambizione del Bologna

La società rossoblù resta desiderosa di raggiungere traguardi importanti. Nell'ultimo periodo in città si è tornati a parlare di Europa, cosa che all'inizio della stagione sembrava impensabile visti i risultati: "È sicuramente qualcosa di stimolante. Bisogna guardare avanti, ma credo sia ancora presto per fare ragionamenti di questo tipo". Tra i compagni, quelli che lo hanno colpito di più sono Cambiaghi e Miranda: "Sono giocatori che hanno qualità importanti, ma ognuno, con le proprie caratteristiche, è parte integrante del gruppo".